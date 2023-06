Nations League: Volleyballerinnen siegen wieder

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League zum Abschluss der zweiten Vorrundenstation schnell wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League zum Abschluss der zweiten Vorrundenstation schnell wieder in die Erfolgsspur gefunden. Durch ein 3:1 (25:19, 25:17, 25:27, 25:12) gegen Südkorea festigte das Team von Bundestrainer Vital Heynen vor der Abreise aus Brasilia seine Endrunden-Ambitionen. Einen Tag nach dem 1:3 gegen Gastgeber Brasilien war es der vierte Erfolg in den vergangenen fünf Spielen.