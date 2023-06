FC Bayern: Davies unzufrieden - Hainer reagiert

Inzwischen bekleidet Davies diese Position auch schon gut vier Jahre. Nach einer Verletzung von David Alaba im Herbst 2019 schulte Niko Kovac den Außenspieler, der laut eigener Aussage im Podcast Say Less als „Ersatz für Arjen Robben verpflichtet“ worden war, zum Linksverteidiger um.

Sein Teamkollege Gravenberch wurde in seiner Premierensaison in München zwar nicht auf einer ungewohnten Position eingesetzt, allerdings stand er in der Bundesliga nur in 560 Minuten auf dem Feld - zu wenig für den zentralen Mittelfeldspieler, der für eine Sockelablöse von rund 18,5 Millionen Euro im vergangenen Sommer zum FCB gekommen war.