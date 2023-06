Kolumbien-Trainer über WM-Finale 1990: "Hat lange weh getan"

„Ich glaube nicht an Rache oder so etwas“, sagte der 57-Jährige vor dem Treffen am Dienstag in Gelsenkirchen im Magazin „DFB aktuell“. Das Finale 1990 sei „der wichtigste Moment meiner Spielerkarriere“ gewesen. „Lange Jahre hat es mir wehgetan“, wenn er daran dachte. „Mit der Zeit aber habe ich verstanden, was für eine große Leistung es war, so ein Niveau, so ein Spiel überhaupt zu erreichen.“