„Leer, sauer, enttäuscht“: Wolffs bitteres Deja-Vu

Statt erstmals in seiner Karriere die wichtigste europäische Vereinstrophäe in die Höhe zu stemmen, blieb Wolff bei der Siegerehrung beim Final Four in Köln erneut nur die Zuschauerrolle. "Ich bin einfach leer, sauer, enttäuscht", sagte Wolff, der starke 14 Paraden zeigte, bei DAZN: "Der SCM ist eine fantastische Mannschaft mit einem riesigen Charakter. Den haben sie heute wieder gezeigt, deswegen haben sie mit einem Tor gewonnen."