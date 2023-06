Anzeige

Handball Champions League: Gisli Kristjansson ist der Finalheld von Magdeburg Von ausgekugelter Schulter zum CL-Titel

Final-Drama! Magdeburg krönt sich zu CL-Sieger

Niklas Trettin

Gisli Kristjansson kugelt sich beim Final Four im Halbfinale am Samstag seine Schulter aus. Eine monatelange Pause wird ihm prophezeit - am Sonntag steht der Isländer wieder auf der Platte und wird Champions-League-Sieger.

Es ist eine dieser genialen Geschichten, die nur der Sport schreibt. Fast zu kitschig, um wahr zu sein.

Noch am Samstag ist Gisli Kristjansson als tragischer Held völlig geknickt aus der Kölner Lanxess Arena geschlichen. Beim hoch dramatischen Halbfinal-Sieg gegen Titelverteidiger Barcelona verletzte sich der Isländer zum wiederholten Male am Wurfarm, die rechte Schulter war ausgekugelt.

Das sofortige Final-Four-Aus schien unausweichlich. Daran zweifelte im Prinzip niemand. SCM-Trainer Bennet Wiegert befürchtete das Schlimmste, vermutete gar einen monatelangen Ausfall. Nur eine Nacht später, die riesige Überraschung: Der Name Kristjansson stand beim Finale gegen Barlinek Industria Kielce plötzlich in der offiziellen Aufstellung.

Die Ärzte testeten den 23-Jährigen am Sonntagmorgen gründlich durch, gaben schließlich grünes Licht. Trainer Bennet Wiegert meinte: „Schlimmer als die eh anstehende Operation kann es nicht kommen.“ Begleitet von frenetischen „Gisli-Sprechchöre“ nahm Kristjansson dann tatsächlich das Warm-up auf.

Ursprünglich plante Wiegert ihn für vielleicht „fünf Minuten“ ein, er könne für die „X-Faktor-Momente“ sorgen. Doch Kristjansson lieferte beinahe in gewohnter Manier ab, führte den SC Magdeburg als stets agiler Spielmacher zum sensationellen Champions-League-Triumph.

Kristjansson: „Habe sehr viele Schmerzmittel und Schlaftabletten genommen“

„Es ist keine Wunderheilung“, stellte Wiegert in einem Interview bei DAZN bereits vor dem Anwurf klar.

„Ich habe damit nicht gerechnet, habe dann aber mit unseren Ärzten gesprochen, wie ein Worst-Case-Szenario aussehen könnte“, erklärte der Magdeburger Trainer und fügte hinzu: „Wenn er den Schmerz tolerieren kann, dann darf ich einem Spieler nicht die Chance auf das größte Spiel seiner Karriere nehmen.“

Ein Stromgerät sollte in der Nacht von Samstag auf Sonntag Kristjanssons Schmerzen lindern. „Dann habe ich sehr viele Schmerzmittel und Schlaftabletten genommen. Als ich am Morgen in der Halle stand und die Schulter bewegt habe, habe ich gesagt: ‚Da geht fast gar nichts, jede Bewegung tat weh‘.

Das Physio-Team hat es aber doch irgendwie geschafft, dass ich ohne Schmerzen spielen konnte“, schilderte das Rückraum-Ass nach dem historischen Coup. Schließlich kam es um ein Vielfaches besser als gedacht.

Die angenommenen fünf Minuten Spielzeit, von den Wiegert anfangs ausging, überschritt der Isländer schon in der ersten Halbzeit. Nach 17:55 Minuten lief der Spielmacher - begleitet von tosenden Applaus - erstmals auf die Platte. Bis zu einem ersten Torerfolg dauerte es dann gerade einmal 26 Sekunden.

Ein perfekter Zeitpunkt, denn genau in dieser Phase kämpfte Magdeburg um den Anschluss. Bis zur viel umjubelten Schlusssirene verbuchte der 23-Jährige unzählige Assists, konnte immer wieder Durchbrüche erzwingen. Zudem war Kristjansson (6 Tore) hinter Kay Smits (8) der beste SCM-Werfer.

Magdeburg-Held: „Habe noch nie Bier getrunken“

Der verdiente Lohn: Kristjansson nahm nicht nur den Champions-League-Pokal mit nach Hause. Für seine unfassbare Leistung, den beispiellosen Willen und die unnachahmliche Leidenschaft gab es auch die Auszeichnung zum besten Spieler des Final Four.

„Dass Kristjansson noch MVP wird, freut mich so sehr für ihn. Denn ich weiß auch, welche anstrengende Zeit auf ihn zukommt. Er ist absolut kein Typ, der Handballspiele hinter der Bank gucken kann“, ist sich Trainer Wiegert bewusst.

„Er hatte ja nichts an seinen Beinen, also konnte er Eins-gegen-Eins-Duelle führen“, scherzte derweil Lukas Mertens über seinen Teamkollegen und sprach ebenfalls ein ausdrückliches Lob aus.

Der Linksaußen konnte aber auch noch ernst: „Man hat gesehen, dass er den Arm nicht nach hinten ausgeholt hat. Das ist Wahnsinn, was Gisli da abgerissen hat. Ganz großen Respekt.“

Wie der Isländer all das Erlebte gebührend feiern möchte, wusste er in der Mixed Zone selbst noch nicht. „Ich habe noch nie Bier getrunken. Ich habe noch nie Alkohol in meinem Leben getrunken“, offenbarte er. Normalerweise sei Cola Zero das Getränk seiner Wahl.