Trotz Abstieg: Schalke 04 peilt "Top 6 der Bundesliga" an

„Die Mannschaft geht mit einem klaren Ziel in die Saison: den sofortigen Wiederaufstieg“, stellte Sportvorstand Peter Knäbel auf der Mitgliederversammlung am Samstag klar. „Die Eindrücke der Bundesliga sind noch so frisch und die Sehnsucht danach so stark, dass wir alle wieder dorthin zurückkehren wollen.“