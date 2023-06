Segeln: Besucherrekord bei Kieler Woche

Wieder einmal lädt die Kieler Woche zum größten Segel-Event der Welt, das nichts von seiner Faszination verloren hat. Am ersten Wochenende können die Veranstalter gleich einen Rekord vermelden.

Sportlich war es ein schwerer Start für die Kieler Woche. Wegen Flaute mussten die Segel-Wettbewerbe am Samstag abgesagt werden.

Die Begeisterung für das größte Segel-Event der Welt ist jedoch ungebrochen. Am ersten Wochenende zählten die Veranstalter laut eigener Angaben rund 1,2 Millionen Besucher in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. Mehr Menschen waren noch nie zuvor am Eröffnungswochenende der Kieler Woche zu Gast.