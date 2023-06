Formel 1 in Montreal: Kanada-GP mit Verstappen, Hamilton und Hülkenberg LIVE im TV, Stream, Ticker

Nico Hülkenberg geht nach seiner Strafe aus der dritten Startreihe in den Kanada-GP. Max Verstappen könnte seine WM-Führung weiter ausbauen. Gibt es erneut Chaos in Montreal?

Favorit ist wieder einmal Max Verstappen, der trotz schwieriger Bedingungen souverän zur Pole-Position raste . Der Weltmeister durfte sich mit dem Sieg in Barcelona vor zwei Wochen bereits über den fünften Erfolg in der laufenden Saison freuen.

Pérez erlebt Enttäuschung - Hülkenberg zaubert

Kurios: Selbst wenn der Niederländer nicht ganz oben stand, Grund zur Freude gab es bei Red Bull dennoch immer. So siegte in den anderen Rennen jeweils sein Teamkollege Pérez.

Der Spanier fährt in seinem Aston Martin einen Podestplatz nach dem anderen ein und liegt auch in der WM-Wertung hinter den beiden Red-Bull-Piloten an Position drei. Aber auch Mercedes um Lewis Hamilton und George Russell kommt besser in Fahrt.