Darts: Clemens und Schindler im Halbfinale der Team-WM

Das Darts-Duo Gabriel Clemens und Martin Schindler darf bei der Team-WM in Frankfurt/Main von seinem ersten PDC-Titel träumen. Die Deutschen warfen im Viertelfinale am Sonntag den Favoriten England mit Weltmeister Michael Smith und dem Weltranglistenfünften Rob Cross nach einer starken Leistung mit 8:3 aus dem Turnier. In der Runde der letzten vier wartet Schottland mit den früheren Weltmeistern Peter Wright und Gary Anderson.