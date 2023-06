Special Olympics World Games: Fair-Play-Geste lässt Fans jubeln

So spektakulär war die Eröffnungsfeier der World Games

Bei den Special Olympics 2023 in Berlin stehen noch die Klassifizierungen auf dem Programm. Dennoch haben die Spiele bereits ihr erstes emotionales Highlight.

Die 16. Internationalen Sommerspiele der Special Olympics sind noch keine 24 Stunden alt, da haben die Weltspiele in Berlin bereits ihr erstes emotionales Highlight.

Bei den Klassifizierungen im Schwimmen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark dachte Sarah Ghandoura nach 50m, sie wäre bereits am Ziel. Allerdings war es die Klassifizierung für die 100m, weswegen die Athletin aus Saudi-Arabien noch eine Bahn vor sich hatte.

Rund 7.000 Athleten in Berlin am Start

Die Wettbewerbe im Beckenschwimmen finden ab Dienstag, 20 Juni, statt. Am Montag ist ein weiterer Klassifizierungstag. Dazu werden am Montag bereits Medaillen im Freiwasserschwimmen vergeben.

Insgesamt treten rund 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern vom 17. bis 25. Juni in Berlin in 26 Sportarten gegeneinander an.