EM-Quali: Cristiano Ronaldo und Erling Haaland live im TV, Stream und Ticker

Cristiano Ronaldo will mit der portugiesischen Nationalmannschaft den nächsten Sieg in der EM-Qualifikation einfahren. Auch Erling Haaland ist im Einsatz.

Cristiano Ronaldo ist zurück in Europa!

Der Superstar trifft in der EM-Qualifikation mit der portugiesischen Nationalmannschaft auf Bosnien und Herzegowina. Der 38-Jährige, der sein Geld mittlerweile in Saudi-Arabien verdient, kann mit seinem Team die Tabellenführung in der Gruppe J ausbauen.