Neuendorf glaubt an erfolgreiche U21-EM

Bernd Neuendorf traut der deutschen U21 einiges zu © FIRO/SID

SID

DFB-Präsident Bernd Neuendorf glaubt an einen erfolgreichen EM-Auftritt der deutschen U21-Nationalmannschaft.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf glaubt an einen erfolgreichen EM-Auftritt der deutschen U21-Nationalmannschaft. "Wir haben die U17-Europameisterschaft gewonnen, auch da haben wir gezeigt, dass es einen guten Nachwuchs gibt. Ich glaube, das wird sich auch zeigen bei dem U21-Turnier. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sehr, sehr weit kommen können", sagte Neuendorf im ran-Interview.

Titelverteidiger Deutschland war am Sonntag in Richtung Georgien aufgebrochen, dort geht es am Donnerstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi im ersten Gruppenspiel gegen Israel. "Wir haben gute Talente und dürfen nicht immer sagen, dass es die nicht gibt", sagte der DFB-Präsident.

Die U21 wird erstmals bei einer EM von Antonio Di Salvo trainiert, unter dessen Vorgänger Stefan Kuntz hatte das DFB-Team dreimal in Folge das Endspiel erreicht und zweimal (2017, 2021) den Titel geholt. "Natürlich ist so eine Mission Titelverteidigung schwierig, weil man nicht im Kern auf dieselben Leute zurückgreifen kann wie beim letzten Turnier. Die U21 ist immer einem großen Wandel unterzogen. Aber so soll es ja auch sein. Wir wollen Spieler in die A-Nationalmannschaft hochziehen, was auch gelungen ist", sagte Neuendorf.