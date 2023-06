Nationalmannschaft: Flammendes Völler-Plädoyer für Flick

Kritik am Spielsystem: So reagieren die DFB-Stars

Rudi Völler hat ein flammendes Plädoyer für Hansi Flick gehalten und die Jobgarantie für den Bundestrainer erneuert. „Natürlich wird Hansi Flick Trainer bleiben“, sagte der DFB-Direktor auf die Frage, ob der 58-Jährige bei einer weiteren Enttäuschung am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien im Amt bleiben werde.

Flick trage zwar schwer an der Hypothek der verkorksten WM in Katar. Auch fühle sich die Kritik "manchmal ein bisschen ungerecht an. Aber das ist das Schicksal eines Trainers, da muss man auch ein bisschen was aushalten können - das kann der Hansi."