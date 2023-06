Leverkusens Hincapie unter Tränen vom Platz getragen

Hincapie in der Liga rotgesperrt

In der Bundesliga darf Hincapie ohnehin erstmals am 3. Spieltag eingreifen. Denn nach seiner Roten Karte am 33. Spieltag gegen Gladbach ist der Innenverteidiger die ersten beiden Spieltage gesperrt.

In der abgelaufenen Spielzeit gehörte der Ecuadorianer zum Stammpersonal von Leverkusen. In der Bundesliga stand er in 30 Partien auf dem Platz und erzielte am 10. Spieltag beim 1:5 in Frankfurt seinen einzigen Saisontreffer.