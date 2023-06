Sachsenring: Fünfter Marquez-Sturz hat Folgen

Anzeige

Marc Marquez hat sich am Sachsenring verletzt © IMAGO/Nordphoto

Marc Marquez hat sich am Sachsenring bei seinem fünften Sturz am Rennwochenende einen Fingerbruch zugezogen und wird nicht an den Start gehen.

Marc Marquez hat sich am Sachsenring bei seinem fünften Sturz am Rennwochenende einen Fingerbruch zugezogen und wird beim MotoGP-Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV) nicht an den Start gehen. Das gab das Honda-Werksteam gut 50 Minuten vor dem Start des Großen Preises von Deutschland bekannt.

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister war am Vormittag im Warm-up schwer gestürzt, nach einem "Highsider" bei gut 150 km/h war der 30-Jährige sichtlich angeschlagen. Marquez erlitt nach Angaben der Organisatoren "einen sehr kleinen Bruch im Zeigefinger seiner linken Hand" und wurde von den Rennärzten für "fit" erklärt, zog aber wenig später zurück.

Marquez hatte am Freitag im zweiten freien Training die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in den Franzosen Johann Zarco hineingerutscht. Dessen Ducati wurde in zwei Teile gerissen. Im Qualifying am Samstag kam Marquez innerhalb von 20 Minuten weitere dreimal zu Fall.