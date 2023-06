Transfermarkt: Bayern-Wunschspieler Kim Min-jae erst beim Militär in Südkorea

Bayern-Insider: "Da soll und wird sich was tun"

Die Chancen stehen gut, dass der FC Bayern in Kim Min-jae einen namhaften Neuzugang verpflichtet. Zuvor muss der Verteidiger in der Heimat aber seiner Pflicht nachkommen.

In Normalfall dauert die Grundausbildung 18 bis 21 Monate. Prominente Persönlichkeiten kommen in Südkorea aber in den Genuss eines deutlich verkürzten Militärdienstes.