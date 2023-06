Ex-WWE-Wrestler nun Champion bei AEW: Wer unter der Maske steckt

Bei WWE ohne Maske als Judas Devlin

Luchasaurus heißt eigentlich Austin Matelson - und manch eingefleischter WWE-Fan kennt ihn noch als Judas Devlin. Unter diesem Namen trat der am 10. März 1985 im kalifornischen Woodland Hills geborene 1,96-Meter-Mann zwischen 2012 und 2013 kurz bei NXT an - ehe eine schwere Hüftverletzung seine WWE-Hoffnungen und scheinbar auch seine Karriere beendeten.

Luchasaurus trat bei WWE NXT als Judas Devlin an

Als Luchasaurus bei AEW durchgestartet

Als Luchasaurus wuchs Matelson über die regionale Szene in Kalifornien hinaus, wurde landesweit gebucht - und schließlich von AEW engagiert, nachdem ein Auftritt unmittelbar vor der Debütshow Double or Nothing 2019 hervorragend ankam.