Leichtathletik: Lückenkemper und Mihambo in Dessau in guter Form

Gina Lückenkemper und Malaika Mihambo haben sich am Samstag beim 25. internationalen Meeting in Dessau in guter Form präsentiert.

Die beiden deutschen Vorzeige-Leichtathletinnen Gina Lückenkemper (Berlin) und Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) haben sich am Samstag beim 25. internationalen Meeting in Dessau in guter Form präsentiert. Bei Windstille setzte sich Doppel-Europameisterin Lückenkemper über 100 m in 11,04 Sekunden durch, ihre 10,98 aus dem Vorlauf hatte sie bei einem zu starken Schub von 2,3 m/Sek. erzielt. „Ich bin wirklich sehr zufrieden, es war ein erfolgreiches Meeting für mich“, sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres 2022.