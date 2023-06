Frühes Aus für Tulovic auf dem Sachsenring

Motorrad-Pilot Lukas Tulovic ist beim Heimrennen auf dem Sachsenring nach einem Sturz früh ausgeschieden und in der WM zum zweiten Mal nacheinander leer ausgegangen. Drei Tage nach seinem 23. Geburtstag stürzte der Eberbacher im Moto2-Rennen schon in der sechsten Runde.

"Es ist sehr heiß. Man muss mit Bedacht fahren", sagte Tulovic vor dem Start bei ServusTV, dennoch erwischte es den einzigen deutschen Fixstarter in dieser Saison. Der Moto2-Europameister war nach einem verpatzten Qualifying von Startplatz 21 ins Rennen gegangen und hatte auf ein Top-10-Ergebnis gehofft.

Tulovic war am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Italien in Mugello ebenfalls nach einem Sturz ausgeschieden. Sein bislang bestes Resultat des Jahres war Rang elf in Le Mans/Frankreich.