Training ohne ter Stegen und Wirtz

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Vorbereitung auf ihr Saisonfinale am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien ohne Marc-Andre ter Stegen und Florian Wirtz aufgenommen. Torhüter ter Stegen fehlte beim Training am Sonntag am DFB-Campus in Frankfurt/Main aufgrund einer Belastungssteuerung, Offensivspieler Wirtz verpasste die Einheit im Sonnenschein nach einem Schlag auf den Oberschenkel.