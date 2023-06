Irres Aufstiegs-Drama in Spanien - Alaves ist zurück, Levante im Tal der Tränen

Deportivo Alaves ist zurück in der ersten spanischen Liga. Gegner Levante wird der Wiederaufstieg in letzter Sekunde dramatisch entrissen.

Was für ein Aufstiegs-Krimi in Spanien! Am Samstagabend wurde der letzte Teilnehmer der neuen La-Liga-Saison gesucht. Am Ende setzte sich Deportivo Alaves mit einem irren Finish gegen UD Levante durch und kehrt damit in die oberste spanische Spielklasse zurück.