"Stück Sch****"! Heftige Attacke auf Ex-Formel-1-Pilot

Romain Grosjean zieht mit einem fragwürdigen Manöver in der IndyCar-Serie den Zorn eines Konkurrenten auf sich. Dieser reagiert mit deutlichen Worten.

Der ehemalige Formel-1 -Pilot ist aktuell in der IndyCar-Serie unterwegs. Beim zweiten Training auf der Road America in Elkhart Lake machte der 37-Jährige mit einer unfairen Aktion auf sich aufmerksam – und kassierte prompt die verbale Quittung.

„Grosjean ist ein Stück Sch****! Wenn man sieht, was der im Training gemacht hat, braucht der mal eins auf die Fresse“, wütete Titelverteidiger Will Power und verließ anschließend das Interview.

Grosjean drückt Kontrahenten ins Gras

Was war passiert? Andretti-Pilot Grosjean hatte Power, der für das Team Penske fährt, bei 300 rund km/h ins Gras gedrückt – im Training wohlgemerkt.

Für Power kam es an diesem Tag noch dicker. Der Australier crashte kurz nach dem Grosjean-Manöver mit seinem Dauerrivalen Scott Dixon, der nach einem Dreher quer über die Strecke mitten auf die Linie des 42-Jährigen gezogen war.

Power geht auf Konkurrenten los

Grosjean war 2021 in die IndyCar-Serie gewechselt. Im November 2020 hatte er einen Horror-Unfall überlebt, als sein Haas beim Großen Preis von Bahrain mit rund 220 km/h in eine Leitplanke gekracht und anschließend in zwei Teile gerissen worden war.