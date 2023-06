Blutauftritt bei Belgien-Rundfahrt - Mathias Vacek beendet Rennen blutverschmiert

Mit einem blutverschmierten Gesicht und Blutspritzern auf dem Trikot überquerte Mathias Vacek am Freitagnachmittag die Ziellinie beim Zeitfahren der Belgien-Rundfahrt in Beveren.

„Manchmal ist dein Körper gegen dich“

„Es war nicht das Zeitfahren, das ich mir erhofft hatte, aber in der Gesamtwertung bin ich immer noch in guter Form. Ich werde weiter kämpfen, bis wir am Sonntag in Brüssel ins Ziel kommen“, schrieb der 21-Jährige.