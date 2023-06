Formel 1: Unfair und gefährlich! Gasly nach Montreal-Qualifying stinksauer auf Ferrari-Fahrer

Pierre Gasly schimpft über das Verhalten von Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Dieser blockiert ihn zuvor im Qualifying in Montreal. Der Alpine-Fahrer fordert eine Strafe für den Spanier.

Pierre Gasly war stinksauer nach dem Qualifying in Montreal (Rennen am Sonntag ab 20 Uhr im LIVETICKER )!

Der Alpine-Pilot schimpfte erst über den Boxenfunk und anschließend auch in die Mikros, nachdem er den Sprung ins Q2 auf Rang 17 verpasst hatte.

„Nichts kann meinen Frust und meine Enttäuschung gerade ausdrücken. Man steckt so viel Arbeit rein, baut alles für das Qualifying auf - wir haben alles hinbekommen und diese Runde war gut genug für die Top 6″, ärgerte sich Gasly.

Gasly sauer auf Sainz: „Komplett inakzeptabel“

Sainz habe demnach den schlimmstmöglichen Job gemacht: „Genau in der Rennlinie stehenzubleiben ist komplett inakzeptabel und unfair. Mir fehlen einfach die Worte, um das zu erklären.“

Für Gasly ist es auch keine Entschuldigung, dass es an dieser Stelle häufig eng zu geht. „Da muss man einfach mehr aufpassen und sollte wenigstens abseits der Rennlinie sein. Es ist nicht nur die Behinderung, sondern auch unglaublich gefährlich, wenn man dort mit 300 km/h ankommt“, tobte Gasly.

Formel 1 in Montreal: Strafe für Ferrari-Piloten?

Für ihn stand fest, dass der Ferrari-Pilot dafür eine Strafe verdient hat: „Es hat für mich den kompletten Tag zerstört. Morgen starte ich von Platz 17, was mein Rennen beeinträchtigt. Natürlich sollte es dafür eine Strafe geben. Das bringt mir kein besseres Resultat, aber trotzdem muss es eine Strafe geben.“

Sainz sah das ein wenig anders: „Ich wurde auch schon behindert, aber ich schreie nicht am Funk. Manche schreien mehr am Funk. Vielleicht war ich heute derjenige, der jemand anderen behindert hat. Manchmal gibt es Untersuchungen. Wir werden sehen, was passiert.“