Messi oder Ronaldo? Bayern-Star Thomas Müller plaudert aus Nähkästchen

"Bin gespannt, was passiert" - Müller äußert sich zum Bayern-Beben

In seiner neuen Serie #AskThomas beantwortet Thomas Müller Fragen seiner Fans. Dabei bezieht der Bayern-Star augenzwinkernd auch Stellung zur heiß diskutierten Frage über Messi und Ronaldo.

In der Serie #AskThomas können seine Follower Fragen stellen, die er von Zeit zu Zeit auf seinen Social-Media-Kanälen beantwortet – und das in typischer „Müller-Manier“, nämlich in gewitzten Interviews mit sich selbst.