Special Olympics in Berlin eröffnet

Der Startschuss für die Special Olympics in Berlin ist gefallen. Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung wird vor 50.000 Zuschauern eröffnet.

Die Special Olympics World Games in Berlin sind am Samstagabend feierlich eingeläutet worden.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nahm an der Zeremonie vor rund 50.000 Zuschauern im Olympiastadion teil.

Rund 7.000 Athleten in Berlin dabei

Rund 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern treten bis zum 25. Juni in 26 Sportarten gegeneinander an.

Die Weltspiele sind das größte Multisportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München und finden erstmals überhaupt in der Bundesrepublik statt.