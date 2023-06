La Liga: Vinicius der Nachfolger von Ronaldo und Raul

Rassismus in Spanien: Simon spricht Klartext

Der Brasilianer gibt die Nummer 20 ab und tritt damit in große Fußstapfen. Immerhin haben sie in der Vergangenheit Legenden wie Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueno ebenfalls getragen. Bei Ronaldo wurde sie sogar zum Markenzeichen als „CR7″.

Hazard wird eine Enttäuschung

Es ist hinlänglich bekannt, dass der Belgier in seinen vier Jahren bei den Königlichen nur 76 Partien absolvierte und in denen nur mickerige sieben Treffer erzielte sowie zwölf Vorlagen gab. In dieser Zeit sank sein Markwert bis heute auf fünf Millionen Euro und der Vertrag wurde vorzeitig nach der abgelaufenen Saison aufgelöst.