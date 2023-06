Handball Champions League: Diese Szene im Magdeburg-Krimi erhitzt die Barca-Gemüter

Eine entscheidende Szene beim Halbfinal-Sieg des SC Magdeburg in der Champions League hat die Gemüter des FC Barcelona erhitzt.

Magdeburg gewinnt im Siebenmeterwerfen

Aber: Die Referees schauten sich die Szene an, entschieden kurz darauf, dass der 33-Jährige zum Zeitpunkt des Absprungs vor der Linie gewesen war.

Die Partie ging mit 31:31 in die Verlängerung, beim Stand von 37:37 schließlich ins Siebenmeterwerfen. Magdeburg siegte dort mit 2:1 und zog ins Endspiel des Final Four in Köln ein.