Profivertrag mit 18! Schlägt jetzt seine große Bayern-Stunde? Startet Teenie bei Bayern durch?

Neuer Vertrag: Bayern mit "einem Statement!"

Kerry Hau

Der FC Bayern stattet Tarek Buchmann mit einem Profivertrag aus. Der 18-Jährige könnte schon sehr bald eine wichtige Rolle einnehmen - und erinnert seinen Ex-Trainer an Vincent Kompany.

Es sind aufregende Wochen im Leben von Tarek Buchmann.

Anfang Juni bestand der 18-Jährige sein Abitur, an diesem Freitag unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern – bis 2026. Nicht nur die Vertragsdauer von drei Jahren unterstreicht: Die Kaderplaner an der Säbener Straße sehen in dem Abwehrchef und Kapitän der U19 mehr als ein gewöhnliches Talent.

Auffällig: Neu-CEO Jan-Christian Dreesen erschien zur Vertragsunterschrift von Buchmann, ließ sich mit dem Eigengewächs fotografieren und auch in der Pressemitteilung zitieren.

Eine eher unüblichere Geste, wenn es um Nachwuchsspieler geht. Dreesen lässt seinen Worten, wieder mehr die Familie FC Bayern in den Vordergrund rücken und auf einen harmonischeren Führungsstil als sein Vorgänger Oliver Kahn setzen zu wollen, erste Taten folgen.

Starker EM-Auftritt ermöglicht Bayern-Karriere

Wird Buchmann dieser Familie in den kommenden Jahren angehören und unter Coach Thomas Tuchel den Durchbruch als Profi schaffen?

Die Verantwortlichen trauen es ihm zu! Nach SPORT1-Informationen fiel der Youngster dem Technischen Direktor Marco Neppe schon vor über einem Jahr auf. Damals, im Mai 2022, spielte Buchmann mit Deutschlands U17 bei der Europameisterschaft in Israel und zeigte mehrere starke Leistungen.

Entscheidend: ein spannendes Privatduell im Viertelfinale gegen Frankreich mit Mathys Tel (18). Buchmann hielt den Angreifer, den die Münchner damals ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen hatten, in Schach und lieferte sich einige packende Zweikämpfe mit ihm. Das brachte ihm einen Anruf von Neppe ein, der ihm zu seinem Auftritt gratulierte.

Schnell meldete sich auch der inzwischen entlassene Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Buchmann und kündigte an, dass er einen Profivertrag erhalten und sich schon bald mit Tel an der Säbener Straße messen werde, wenn er so weitermache. Buchmann machte so weiter und durfte im Januar 2023 mit zur Rückrunden-Vorbereitung nach Katar, wo er unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann ebenfalls einen positiven Eindruck hinterließ.

Tarek Buchmann: Einer wie Vincent Kompany

Nun also der Profivertrag. Abgesegnet von den Bossen um Dreesen und Tuchel, der den Spieler fortan bei sich im Training haben wird. Buchmann ist nach SPORT1-Informationen auch fest für die Vorbereitung inklusive die Asien-Reise Ende Juli eingeplant.

Gut möglich, dass er zu einem echten Innenverteidiger-Kandidaten für die neue Saison wird, wenn Lucas Hernández und Benjamin Pavard den Klub verlassen. Ein klarer Auftrag an Tuchel lautet, das eine oder andere Top-Talent nach oben zu bringen.