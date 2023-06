Formel 1: Diese Aussagen machen deutschen F1-Fans Hoffnung - Hülkenberg-Zukunft gesichert?

Es wäre aus deutscher Sicht das Worst-Case-Szenario, wenn die Formel 1 in der nächsten Saison ohne deutschen Piloten stattfindet. Doch die jüngsten Aussagen eines Teamchefs machen große Hoffnung, dass es dazu nicht kommt.

Die Zeichen verdichten sich, dass mit Nico Hülkenberg in der nächsten Saison weiterhin mindestens ein deutscher Pilot ein Stammcockpit in der Königsklasse des Motorsports hat.

So sagte sein Haas-Teamchef Günther Steiner im Rahmen des Rennwochenendes in Montreal (ab 22.00 Uhr im LIVETICKER): „Was den Fahrermarkt betrifft, sind wir im Moment ziemlich happy mit dem, was wir haben.“