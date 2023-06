Tennis: Struff im Finale von Stuttgart

Jan-Lennard Struff darf weiter von seinem ersten Titel auf der ATP-Tour träumen. Der 33-Jährige aus Warstein zog nach dem 3:6, 6:3, 6:3 gegen den Polen Hubert Hurkacz beim Rasenturnier in Stuttgart ins Finale ein. Dort trifft Struff auf den an Position drei gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe.

"Ich bin heute nicht so gut gestartet, bin aber drangeblieben und habe es geschafft, im zweiten Satz mein Service zu halten", sagte Struff nach dem Match: "Die Chancen, die sich dann ergeben haben, konnte ich zum Glück nutzen." Tiafoe sei "ein brutaler Athlet", so Struff. "Ich weiß, dass ich morgen gut spielen muss, um ihn zu schlagen."

Struff spielt erst sein drittes Finale überhaupt bei einem ATP-Turnier. Zuvor war er vor zwei Jahren in München unterlegen, beim Masters in Madrid im vergangenen Monat verlor Struff gegen Carlos Alcaraz. In der Weltrangliste wird der Davis-Cup-Spieler am Montag mindestens auf Rang 21 gelistet - Karrierebestwert.