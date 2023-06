Bayern-Spiel als Highlight! Kommentatoren-Legende tritt ab

Der Sender hat im Rahmen eines radikalen Sparplans die Hälfte seines Fußballkommentatoren-Teams entlassen. Tyler soll den Sender aber in gutem Einvernehmen verlassen haben und noch nicht an ein Karriereende denken.

Tyler: „Es war ein Privileg“

Er habe danach das Privileg gehabt, zehn Jahre lang an Tylers Seite zu arbeiten. „Martin ist eine der größten Legenden in der Kommentatoren-Box. ‚Agüeroooo‘ ist eine der kultigsten Kommentarzeilen der Geschichte des Spiels“, schrieb Carragher und erinnerte damit an den letzten Spieltag der Saison 2011/12, als Sergio Agüero Manchester City in der Nachspielzeit zum Titel schoss.