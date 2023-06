Magdeburg im Champions-League-Finale gegen Kielce und Wolff

Barlinek Industria Kielce aus Polen ist der Gegner des SC Magdeburg im Finale der Handball-Champions-League in Köln.

Der SC Magdeburg ist zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte ins Champions-League-Endspiel eingezogen. Der deutsche Handball-Vizemeister gewann am Samstag in Köln das Halbfinale gegen Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona mit 40:39 (38:38, 31:31, 16:18) nach Siebenmeterwerfen und darf somit vom zweiten Königsklassen-Triumph nach 2002 träumen.