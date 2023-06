Zehnkampf: Kaul in Ratingen auf Kurs

Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul liegt beim Meeting in Ratingen auf Kurs.

Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul liegt beim Meeting in Ratingen auf Kurs. Der Mainzer erwischte mit 11,16 Sekunden über die 100 m einen guten Start, legte mit starken 7,34 m im Weitsprung sowie 14,66 m im Kugelstoßen nach und schaffte dann 2,04 m im Hochsprung. Die 400 m lief der 25-Jährige in 48,21 Sekunden. Nach dem ersten Tag liegt Kaul mit 4157 Punkten auf Rang fünf, er hat aber am zweiten Tag seine Stärken.