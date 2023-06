Verletzungsschock für Magdeburg vor CL-Finale

Der SC Magdeburg muss vor dem Finale in der Champions League einen Schock verdauen. Ein Schlüsselspieler hat sich im Halbfinale schwer verletzt.

Der isländische Nationalspieler zog sich im dramatischen Halbfinale gegen Titelverteidiger FC Barcelona (40:39 nach Siebenmeterwerfen) am Samstag eine schwere Verletzung in der rechten Schulter zu und wird voraussichtlich monatelang fehlen.

„Das zerreißt mir das Herz. Was soll ich dazu sagen? Wir sind in der verdammten Pflicht, das morgen auch für ihn zu machen. Die Verantwortung haben wir jetzt“, sagte Trainer Bennet Wiegert mit Blick auf das Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN).