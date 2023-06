Bayern-Boss Hainer verteidigt Kimmich

Präsident Herbert Hainer vom Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den zuletzt kritisierten Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich verteidigt. „Es ist natürlich so, dass jeder Spieler auch mal eine Phase hat, wo nicht alles rund läuft und nicht alles glänzt“, sagte der Bayern-Boss am Rande des Diversity-Festivals der Münchner am Samstag bei Sky.

Gleichzeitig betonte er: "Wenn man sieht, was Joshua Kimmich in den letzten Jahren für den FC Bayern geleistet hat, für die deutsche Nationalmannschaft und wie er sich in jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Minute einsetzt, dann bin ich schon der Meinung, gehört auch der Respekt dazu, dass man ihm so was auch mal zugesteht."