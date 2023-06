Zverev in Halle mit kniffliger Auslosung

Olympiasieger Alexander Zverev trifft in der ersten Runde der Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen auf den Spanier Roberto Bautista Agut.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev muss bei seinem Start in die Rasensaison eine knifflige Aufgabe lösen. Der French-Open-Halbfinalist aus Hamburg bekommt es bei den am Montag beginnenden Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen in der ersten Runde mit dem Spanier Roberto Bautista Agut zu tun, der als Weltranglisten-22. eine Position vor ihm steht. Zverev erreichte 2016 und 2017 jeweils das Finale des Wimbledon-Vorbereitungsturniers.