Schock für Eintracht-Profi: EM-Aus!

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss bei der am Mittwoch beginnenden Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (bis 8. Juli) auf Flügelspieler Ansgar Knauff verzichten.

Knauff-Verletzung trifft deutsche U21 schwer

Am Sonntag bricht die DFB-Auswahl nach Georgien auf, wo sie am Donnerstag in Kutaissi gegen Israel ins Turnier startet. Am 25. Juni gegen Tschechien und am 28. Juni (jeweils 18.00 Uhr) gegen England folgen die weiteren Gruppenspiele.