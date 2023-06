Amateur düpiert High Roller

Anzeige

Max Kruse beobachtet Aldemir. Rechts Phil Ivey © Christin Maschmann

Drei Bracelets wurden am 18. Spieltag der World Series of Poker 2023 ausgespielt, für Daniel Rezaei reichte es am Ende leider nicht zum Sieg. Beim neu gestarteten $250.00 Super High Roller düpierte ein Amateurspieler die Pros um Phil Hellmuth und Phil Ivey.

Event #40: $250.000 Super High Roller NLHE

Entries: 56 / Preispool: $13.944.000 (Late-Registration offen)

Mit 56 Entries wurde beim mit Spannung erwarteten $250.000 Super High Roller die Marke aus dem Vorjahr bereits erreicht. Die Late-Registration ist noch bis zum Start von Spieltag 2 geöffnet.

In dem hochklassig besetzten Feld setzte sich mit Dustin Bailey (4.850.000) ausgerechnet ein Geschäftsmann nach Tag 1 an die Spitze. Dahinter folgen die üblichen Verdächtigen, wie Chance Kornuth (4.340.000), Henrik Hecklen (4.285.000), Artur Martirosian (3.785.000), Ben Heath (3.625.000) und erfreulicherweise auch Koray Aldemir (3.535.000). Der WSOP Main Event Champion liegt bei aktuell 37 Spielern auf Platz acht.

Den Cut geschafft haben unter anderem auch Espen Jorstad (2.800.000), Justin Bonomo (2.740.000), Isaac Haxton (2.440.000), GGPoker Ambassador Jason Koon (1.740.000), Phil Hellmuth (1.590.000) und Phil Ivey (1.235.000).

Event #35: $10.000 Secret Bounty

Entries: 568 / Preispool: $5.282.400

Aus deutschsprachiger Sicht wurde es beim $10.000 Secret Bounty spannend, denn mit Daniel Rezaei war ein Pokerpro aus Österreich unter den acht Finalisten. In die Entscheidung um das Bracelet konnte Rezaei letztlich aber nicht eingreifen. Im dritten Level des Tages (Blinds: 150.000/300.000) war er am Button mit 1,6 Millionen Chips und Q♠9♦ gegen A♦4♦ von Jeremy Ausmus All-in, konnte seine Hand nicht verbessern und schied auf Platz sieben für $96.265 Preisgeld aus.

Ausmus hielt danach eine komfortable Führung, verlor aber den Klassiker nach Preflop-All-in mit Q♠Q♣ gegen A♦K♣ von Chris Klodnicki durch das berühmte „Ace on the River“, in diesem Fall das A♠. Für Klodnicki war es der Startschuss zu einem unwiderstehlichen Finish. Auf dem Weg zu seinem ersten Bracelet und $733.317 nahm er Ausmus ($233.690) mit A♦A♣ auf Platz vier vom Tisch und setzte Heads-up gegen Aram Oganyan ($453.226) mit A♠A♣ den Schlusspunkt. Erneut musste ein As am River herhalten, um die Straight von Oganyan mit einem Full House zu überbieten.

Event #33: $10.000 Razz Championship

Entries: 102 / Preispool: $948.600

Die Razz Championship ging nach dem Abbruch am Donnerstag mit Jerry Wong (3.025.000), Michael Moncek (2.760.000) und Carlos Chadha (1.590.000) in die Verlängerung. Tatsächlich dauerte es noch einmal rund sechs Stunden, ehe Wong das Bracelet in den Händen hielt und $298.682 Prämie ausbezahlt bekam. Dabei hatte zunächst Chadha ($184.599) das Geschehen dominiert. Er sorgte für den Bustout von Moncek ($133.177) und führte vor dem Heads-up klar mit 4 zu 1 nach Chips.

Bracelet-Sieger Jerry Wong

Event #34: $1.500 Pot-Limit Omaha

Entries: 1.355 / Preispool: $1.808.925

Zehn Spieler standen im Finale beim $1.500 PL Omaha und hier wurde das Klassement noch einmal ordentlich durcheinander gewirbelt. Der vierfache Bracelet-Gewinner Robert Mizrachi ($42.200) war als Chipleader gestartet, musste sich aber mit Platz sieben begnügen. Matthew Beimer ($73.530), zu Beginn auf Platz zwei, kam nicht über Platz fünf hinaus. Ryan Coon ($184.305) ging mit nur 10 Big Blinds in die Entscheidung, musste sich aber erst Heads-up Sean Troha geschlagen geben, der für sein erstes Bracelet $298.192 Prämie kassierte.

Event #36: $3.000 Nine Game Mix

Entries: 361 / Preispool: $963.870

22 Spieler kehrten am Freitag zum Finale beim Nine Game Mix zurück an die Tische, auch hier mussten sich einige Bigstacks, wie Jean Gaspard (20./$8.718), Allen Lee (15./$8.718), Philip Long (12./$10.876), Scott Clements (9./$18.084) und Justin Liberto (8./$18.084), früh verabschieden.

Das Bracelet und $221.124 Prämie gingen schließlich an den Japaner Ryutaro Suzuki. In der Schlussphase nahm er zunächst seinen Landsmann Tamon Nakamura ($64.320) auf Platz vier vom Tisch, danach kümmerte er sich um die restlichen Chips der beiden US-Amerikaner Jason Pedigo ($92.860) und Walter Chambers ($136.667.).

Event #37: $2.000 No-Limit Hold‘em

Entries: 1.962 / Preispool: $3.492.360

Enttäuschend verlief aus deutschsprachiger Sicht der zweite Spieltag beim $2.000 NLHE. Klemens Roiter (224./$3.502), Manuel Fritz (209./$3.502), Dominik Nitsche (172./$4.002), Florian Kraft (158./$4.346), Ismael Bojang (126./$4.346), Dinesh Alt (64./$7.837) und Dietrich Fast (35./$15.423) landeten zwar im Geld, sind bei der Entscheidung im Kampf um das Bracelet und $524.777 aber außen vor. Die letzten 28 Spieler werden von Yuan Li (5.350.000 Chips) angeführt. Im Rennen sind zudem auch Mark Seif (3.850.000), Antoine Saout (3.615.000), Ludovic Geilich (1.415.000) und Uri Reichenstein (715.000).

Event #38: $10.000 Limit 2-7 Triple Draw Championship

Entries: 130 / Preispool: $1.209.000

Das Finale der NL 2-7 Championship wird ohne deutschsprachige Beteiligung ablaufen, und leider auch ohne GGPoker Ambassador Daniel Negreanu und Mike Matusow. Beide erreichten die 20 bezahlten Plätze, schieden dann aber kurz nacheinander auf 13 und 12 für jeweils $20.425 Preisgeld aus.