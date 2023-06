Anzeige

DFB-Team: Flick-Experimente? Rüdiger lässt aufhorchen Flick-Experimente? Das sagt Rüdiger

Torjäger Füllkrug ratlos: "Schon erschreckend"

Patrick Berger, Kerry Hau

Nach dem blamablen Auftritt der DFB-Elf gegen Polen spricht Antonio Rüdiger über das System. Der Real-Star lässt aufhorchen.

Krisenstimmung beim DFB-Team!

Nach der Blamage der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen brodelt es. Die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick wird immer größer. Dabei geht es auch um Flicks Rotation und System-Experimente.

Abwehrchef Antonio Rüdiger betonte nach dem Spiel in der Mixed Zone: „Am Ende des Tages hat der Trainer eine klare Vorgabe. Er will das probieren in diesem Lehrgang. Das müssen wir so als Team annehmen.“

Rüdiger: „Der Trainer entscheidet“

Der Real-Star ergänzte: „Wir sind Spieler, wir sind keine Trainer. Der Trainer entscheidet und wir müssen auf dem Platz alles tun.“

Auf die Nachfrage, ob er als Führungsspieler da nicht kritischer draufschaut, wurde der 30-Jährige deutlich: „Der Trainer entscheidet am Ende des Tages. Natürlich müssen wir Führungsspieler auf dem Platz sein. Aber außerhalb: Wenn der Trainer sagt, wir spielen so, dann spielen wir so, fertig.“

Flick hatte in Polen erneut auf eine Dreier-Abwehrkette gesetzt. Zudem rotierte der Bundestrainer kräftig. Im Vergleich zum 3:3 gegen die Ukraine standen neun neue Spieler in der Startelf.