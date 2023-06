Special Olympics World Games: Nowitzkis besondere Rolle in Berlin

Am Samstag starten die Special Olympics World Games 2023 in Berlin. Mit dabei ist auch Dirk Nowitzki, der eine besondere Rolle bei den Weltspielen einnimmt.

Mit dabei ist auch Dirk Nowitzki, der die Weltspiele in Berlin in besonderer Rolle verfolgt. Der ehemalige Superstar der Dallas Mavericks ist einer von 24 „Friends of the Games“, die - als bekannte Gesichter aus Sport, Schauspiel, Entertainment und Musik - als Botschafter für die Spiele fungieren.