Special Olympics: Nowitzki besucht deutsche Basketballer

Die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki unterstützt die Special Olympics in Berlin und schickt das deutsche Team mit einem besonderen Motivationsschub in das Rennen um Medaillen. Der NBA-Champion von 2011 besuchte am Samstagvormittag das Training der deutschen Basketballer und wird auch am Abend bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion anwesend sein.

"Sport kann zusammenbringen. Darum geht es hier bei den Special Olympics. Ich hoffe, dass wir alle zusammen ein tolles Fest feiern können", sagte Nowitzki. Für den Wahl-Texaner, der am Sonntag abreist und am Montag seinen 45. Geburtstag feiert, ist es das erste Mal bei den Weltspielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung: "Die Special Olympics stehen für mich für Inklusion. Es geht darum, dass Leute mit geistiger Behinderung eine Chance bekommen, Sport auf hohem Level zu betreiben."

Der Gedanke an die Eröffnungsfeier weckte bei Nowitzki Erinnerungen an die Olympischen Spiele von Peking 2008. Damals führte er das deutsche Team als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier ins Stadion. "Das ist ein Erlebnis, das ich für den Rest meines Lebens nie vergessen werde. Ich war wahnsinnig nervös und aufgeregt", sagte Nowitzki.

Bei den Special Olympics in Berlin treten bis zum 25. Juni 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern in 26 Sportarten gegeneinander an. Die Weltspiele sind das größte Multisportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.