"Diskriminiere keinen!" Nmecha reagiert auf Vorwürfe

Felix Nmecha äußert sich zum Wirbel um seine Person. Der Nationalspieler, an dem auch der BVB interessiert ist, geht auf Versöhnungskurs.

Das Bild entstand beim Aufeinandertreffen der Wölfe in der Bundesliga mit den Schwaben. Das Besondere: Vagnoman trug auf diesem ein besonderes Regenbogen-Trikot.

Nmecha: „Gottes Liebe ist für alle da“

Er habe die Liebe Jesu auf eine Weise kennengelernt, „die Barrieren und Grenzen einreißt, und ich möchte das, was ich erfahren habe, leidenschaftlich gerne mit anderen teilen“, führte Nmecha fort.

Um Nmecha gibt es derzeit großen Wirbel. Der Mittelfeldspieler, an dessen Verpflichtung nach SPORT1-Informationen der BVB interessiert ist, ist streng religiös und soll homo- und transphobe Beiträge in den sozialen Medien geteilt haben. Bei den Dortmund-Fans gibt es in den sozialen Medien deshalb großen Widerstand gegen eine Verpflichtung.