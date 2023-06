Barca? Lewandowski lässt bei Joshua Kimmich aufhorchen

„Jeder weiß, was das für ein Spieler ist. So ein Spieler ist der Wunsch eines jeden Trainers, das ist kein Geheimnis“, sagte der Ausnahmestürmer nach dem Länderspiel-Erfolg mit Polen über die deutsche Nationalmannschaft mit Kapitän Kimmich (1:0).

Der DFB-Mittelfeldchef und Profi des FC Bayern wird offen von Barca-Trainer Xavi umworben. "Barcelona sucht immer die besten Optionen", sagte der frühere Münchner Lewandowski und ergänzte schmunzelnd: "Aber ich will über Jo nicht mehr sagen, weil ich in Ruhe Urlaub machen will."