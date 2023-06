FC Bayern: Triple-Sieger wechselt in die Bezirksliga!

Diego Contento läuft künftig in der Bezirksliga Oberbayern Nord auf. Dort trifft der ehemalige Bayern-Star gleich auf mehrere Familienmitglieder.

Der bayerische Bezirksligist hat die Verpflichtung eines Triple-Siegers bekannt gegeben: Diego Contento läuft in der kommenden Saison für die Oberbayern auf.

„Ich kann es kaum erwarten, nach so vielen Jahren Profikarriere endlich als Hobby gemeinsam mit meinen Brüdern auf dem Platz zu stehen“, erklärte der ehemalige Spieler des FC Bayern auf der Website der Aschheimer.

In Aschheim, das nordöstlich von Contentos Geburtsstadt München liegt, trifft er gleich auf mehrere Familienmitglieder: Seine Brüder Vincenzo, Domenico und Alessandro stehen seit mehreren Jahren bei den Aschheimern unter Vertrag, sein Vater Pasquale ist dort als Jugendtrainer tätig.

Contento wird künftig von Bruder trainiert

Vincenzo Contento ist Chefcoach des Bezirksliga-Teams, wird also künftig seinen prominenten Bruder coachen. Aschheim hatte in der vergangenen Saison Platz acht in der Bezirksliga Oberbayern Nord belegt.