Nagelsmann-Entscheidung offenbar gefallen!

Paris Saint-Germain sucht weiter nach einem neuen Cheftrainer, Julian Nagelsmann nach einem neuen Klub. Nun gibt es eine klare Tendenz, was eine mögliche Zusammenarbeit angeht.

Nagelsmann sollte in der französischen Hauptstadt die Nachfolge von Christophe Galtier antreten, der kurz vor der Entlassung stehen soll. Laut der französischen Sportzeitung traf sich Nagelsmanns Berater Volker Struth vor rund zwei Wochen in einem Pariser Hotel in der Nähe des Place de la Concorde mit Luis Campos, dem strategischen Berater von PSG.