Helmut Marko von Verstappen-Rückstand auf Mercedes verwirrt

Beim Weltmeisterteam Red Bull gibt es nach dem ersten Trainingstag beim Großen Preis von Kanada in Montreal laut Motorsportberater Helmut Marko einiges zu tun.

Nicht viel kam am ersten Tag in Montreal von Nico Hülkenberg. Der Emmericher musste seinen Haas im ersten Drittel des Trainings mit rauchendem Heck abstellen. „Das war ein kapitaler Motorschaden“, sagte Teamchef Günther Steiner: „Aber es war das Trainingsaggregat, am Samstag bauen wir den Rennmotor ein.“