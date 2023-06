Frauen-WM: Titelverteidiger USA ohne Kapitänin Sauerbrunn

Die 38 Jahre alte Verteidigerin fällt mit einer Fußverletzung für das Turnier in Australien und Neuseeland aus. Das berichteten mehrere US-Medien. Sauerbrunn bestätigte das Aus in den Sozialen Netzwerken. „Untröstlich beschreibt es nicht einmal zur Hälfte“, schrieb sie bei Instagram, „aber so können der Sport und das Leben wirklich sein.“