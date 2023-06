US Open: Kaymer verpasst den Cut - Fowler bleibt in Führung

Ex-Champion Kaymer verpasst in Los Angeles den Cut © David Cannon Collection/SID/DAVID CANNON

Martin Kaymer hat bei seinem ersten Majorturnier nach einem Jahr den Cut verpasst. Der frühere Weltranglistenerste war damit in guter Gesellschaft.

Golfprofi Martin Kaymer hat bei seinem ersten Majorturnier nach einem Jahr den Cut verpasst. Der frühere Weltranglistenerste aus Mettmann spielte auf der zweiten Runde der US Open wie zum Auftakt eine 73 und hatte damit vier Schläge zu viel auf dem Konto. Kaymer, in der Weltrangliste weit zurückgefallen, genießt bei der US Open aufgrund seines Triumphs im Jahr 2014 ein Startrecht.