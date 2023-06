Red Bull nicht zufrieden: "Wir haben noch viel zu tun"

Bei Red Bull gibt es nach dem ersten Trainingstag beim Großen Preis von Kanada in Montreal laut Motorsportberater Helmut Marko einiges zu tun.

Beim Weltmeisterteam Red Bull gibt es nach dem ersten Trainingstag beim Großen Preis von Kanada in Montreal laut Motorsportberater Helmut Marko einiges zu tun. "Der Rückstand von Max Verstappen auf die beiden Mercedes ist etwas verwirrend", sagte Marko bei Servus-TV: "Das Auto ist zu unruhig, wir haben viel Arbeit vor uns."

Die Doppelspitze von Mercedes durch Rekordweltmeister Lewis Hamilton und George Russell gibt Marko ebenfalls zu denken. "Die sind deutlich schneller geworden", sagte der Österreicher, der zudem noch mehr von Ferrari erwartet: "Vor allem der Longrun von Charles Leclerc war beeindruckend. Ich glaube, da kommt noch was."

Nicht viel kam am ersten Tag in Montreal von Nico Hülkenberg. Der Emmericher musste seinen Haas im ersten Drittel des Trainings mit rauchendem Heck abstellen. "Das war ein kapitaler Motorschaden", sagte Teamchef Günther Steiner: "Aber es war das Trainingsaggregat, am Samstag bauen wir den Rennmotor ein."